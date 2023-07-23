Виталий Артёмов 22 июля проверил благоустройство и подготовку Рязани к зиме

В субботу, 22 июля, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов вместе с руководителями структурных подразделений провёл объезд городских территорий. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках подготовки к зиме ведётся ремонт теплотрасс. Один из участков отремонтирован возле Театра кукол, подрядчик восстановил благоустройство и уложил новый асфальт. Руководство театра обратилось с просьбой провести ремонт дорожного покрытия небольшого участка. Разрушения асфальта усилились после проезда тяжёлой техники во время работ на теплотрассе. Рассматриваются варианты ямочного ремонта или ремонта «картой». Театр готов участвовать в софинансировании работ. На следующей неделе запланирована встреча с подрядчиком по обсуждению вопроса.

Ещё один отремонтированный участок теплотрассы на улице Урицкого возле РИРО. Ремонт завершён, на месте проведения работ восстановлено асфальтовое покрытие. На примыкании нового асфальта к дворовой территории дома 11 по ул. Урицкого образовалась яма. Участок будет отремонтирован.

Руководитель городской администрации также поручил покрасить лавочки на зелёной зоне на ул. Есенина.

Жители Михайловского шоссе жаловались на неправильно нанесённую разметку. Сплошная линия не позволяет повернуть к магазину и выехать из дворов налево. Разметку переделают уже в воскресенье.

Также жители попросили решить вопросы водоотведения. Во время сильных осадков территория за магазином на Михайловском шоссе затапливается, дождеприёмные колодцы не справляются. Необходимо устройство дополнительных стоков ливневой канализации.

Кроме того, во время объезда принято решение отремонтировать примыкания к муниципальной дороге с выходом на Михайловское шоссе. Внутриквартальные дороги в собственность города пока не переданы, поэтому их ремонт за счёт средств городского бюджета невозможен.

Участники выезда оценили ход работ по реконструкции Малого шоссе. Виталий Артемов поручил обратить особое внимание на обустройство съездов для маломобильных групп населения, укладку тактильной плитки для безопасного передвижения слабовидящих. Кроме того, запланированы спил сухого дерева на пешеходной зоне, перенос дорожного знака и обновление разметки. Основные работы планируется завершить к Дню города.