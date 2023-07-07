И.о. мэра провел встречу с жителями города, на которой ответил на важные для рязанцев вопросы.
О прошедшем приеме сообщает сайт городской администрации. В ходе встречи председатели ТОС задали руководителю ряд важных вопросов. В частности, рязанка обратилась с вопросом о переселении аварийного жилья на улице Щедрина. Дом номер 27, расположенный на этой улице, не включен в действующую программу расселения, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года. Глава администрации поручил руководителю управления капитального строительства совместно с экспертом выехать на место для осмотра жилого помещения.
Также мэру задали вопрос о необходимости ремонта дороги и содержания детской площадки в поселке Мехзавода. Виталий Артемов поручил включить территорию в плановый объезд города.
Одна из участниц встречи обратилась к главе города с жалобой на управляющую компанию дома 92 по улице Большая. Глава администрации поручил управлению энергетики и ЖКХ выехать на место и разобраться в проблеме.
Кроме того, на личном приеме сообщили, что на Михайловском шоссе для детей военнослужащих по контракту будет построена детская площадка.
По итогам встречи Виталий Артемов предложил ежемесячно проводить приемы активистов ТОС для обсуждения рабочих вопросов и их оперативного решения.
Виталий Артемов провел встречу с жителями Рязани
И.о. мэра провел встречу с жителями города, на которой ответил на важные для рязанцев вопросы.
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