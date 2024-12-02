Виталий Артёмов назначил нового префекта Советского района Рязани

Сергей Васильев назначен префектом Советского района Рязани. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Виталий Артёмов. Новый префект приступит к исполнению своих обязанностей 3 декабря.

Сергей Васильев родился и вырос в Рязани. В 2005 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова, а в 2009 году – Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. В разные годы служил в Вооружённых силах РФ и занимал должность руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области. С 2020 по 2022 год возглавлял Рязанский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».