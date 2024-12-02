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Виталий Артёмов назначил нового префекта Советского района Рязани

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Валерия Мединская

Сергей Васильев назначен префектом Советского района Рязани. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Виталий Артёмов. Новый префект приступит к исполнению своих обязанностей 3 декабря.

Сергей Васильев родился и вырос в Рязани. В 2005 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова, а в 2009 году – Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. В разные годы служил в Вооружённых силах РФ и занимал должность руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области. С 2020 по 2022 год возглавлял Рязанский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».

«Советский район – это центральная часть Рязани. Здесь сосредоточены как исторические достопримечательности, так и обновлённые общественные пространства, которые пользуются популярностью у жителей и гостей города. Желаю Сергею Геннадьевичу успехов в новой должности», – подчеркнул Виталий Артёмов.

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