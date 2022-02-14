Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма коронавируса

В регионах «с нулевой толерантностью к коронавирусу» может возникнуть новый суперштамм, заявил «Известия» вирусолог руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Одной из таких стран учёный назвал Китай, где проживает «1,5 млрд фактически не переболевших людей».

— Это огромная ресурсная база для вируса, ему есть, где размножаться, — приводят «Известия» слова Волчкова.

При этом возникновение суперштамма вирусолог считает маловероятным. Но если это произойдёт, то именно в регионах с нулевой толерантностью.

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Подробнее читайте в интервью Павла Волчкова «Известиям»:

«Суперштамм может возникнуть в странах с нулевой толерантностью к COVID-19»