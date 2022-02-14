Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма коронавируса

В регионах «с нулевой толерантностью к коронавирусу» может возникнуть новый суперштамм, заявил «Известия» вирусолог руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Одной из таких стран учёный назвал Китай, где проживает «1,5 млрд фактически не переболевших людей».
При этом возникновение суперштамма вирусолог считает маловероятным. Но если это произойдёт, то именно в регионах с нулевой толерантностью.
Подробнее читайте в интервью Павла Волчкова «Известиям»:
«Суперштамм может возникнуть в странах с нулевой толерантностью к COVID-19»