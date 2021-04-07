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Среда, 7 апреля, 2021
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Виновная в смертельном ДТП липчанка потребовала смягчить приговор

Никита Брыкин

Липчанка Юлия Брунцева, которую признали виновной в смертельной пьяной аварии, подала апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда, пишет портал «Город 48».

Трагическое ДТП произошло 9 августа прошлого года на улице Зеленой в районе поселка Тракторостроителей. Столкнулись «Toyota RAV4» под управлением Брунцевой и «ВАЗ 2107». В результате случившегося погиб 18-летний Александр Костин, его родители отделались травмами. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя.

«Осужденная передала свою жалобу через СИЗО. Поступивший документ пока судом не изучен», – рассказали в пресс-службе Липецкой областного суда.

Ранее 38-летнюю женщину наказали 8 годами лишения свободы в колонии общего режима. Также ее обязали выплатить 2,2 миллиона рублей компенсаций родным погибшего.

Брунцева признала вину на стадии следствия и накануне в своем последнем слове заявила о раскаянии и просила назначить ей мягкое наказание.

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