Суббота, 18 ноября, 2023
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Вино в России подорожает на 50%

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Изображение от Freepik

Стоимость вина в России в 2024 году может вырасти на 50%, пишет «Комсомольская правда».

Закон о повышении акцизов на алкоголь и табак приняла в пятницу, 17 ноября, Госдума. По данным КП, акциз на вино (кроме крепленых вин) с 1 мая 2024 года должен составить 108 рублей за литр, это в три раза выше, чем сейчас (34 рубля за литр). По другим категориям спиртного рост акциза будет в пределах 5%.

Акцизы на алкоголь и табачную продукцию повышаются ежегодно, с их помощью государство получает дополнительные деньги. После принятия новых акцизов, бюджет в 2024 году должен получить порядка 39 млрд рублей.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает резкое повышение акцизов на вино ошибкой. Эксперт назвал решение неожиданным, не соответствующим интересам производителей вин.

Дешёвые вина в России можно приобрести за 180-200 рублей, с 1 мая 2024 года минимальная стоимость напитка составит 300 рублей, что сравнимо с ценой бутылки водки. Это разрушит легальный рынок вина.

В СССР вино стоило рубль, водка около 4 рублей. В Европе такое соотношение сохраняется и сейчас.

— А у нас в результате этого решения массовый рынок вина уйдет в тень. Государство в данном случае действует безграмотно и непрофессионально, демонстрируя отсутствие комплексного подхода, — уверен Дробиз.

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