Вильфанд рассказал, когда в Россию придёт весна

В Москве и на Урале плюсовая температура ожидается только в третьей декаде марта, тогда же начнет сходить снежный покров. Об этом URA.RU сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что 1 марта — день начала календарной весны. В то же время в московском регионе в первые десять дней марта будут лежать сугробы максимальной высоты. На Урале погода будет такая же.

Температура выше 0 в Москве обычно устанавливается только в третьей декаде марта. В Якутии и того позже.

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С календарным начало весны может совпасть в южных регионах. Например, в Италии в это время уже начинают цвести цветы, зеленеет трава. В России даже птицы появляются только во второй декаде марта.

При этом на юге России могут наблюдаться краткосрочные периоды потепления — февральские окна. Но это ещё не весна, так как тепло лишь эпизодическое.

Будет ли в этом году весна ранней, можно определить лишь в третьей декаде февраля.