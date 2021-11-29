Вильфанд рассказал, какая погода будет в первый день зимы

Жителей центра Европейской России 1 декабря ждёт метель. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, первый день зимы будет соответствовать климатическим нормам. Отрицательные температуры ожидаются как ночью, так и днём. Пройдёт небольшой снег. Возможен сильный ветер – до 17 м/с. Из-за порывов не исключено образование метели.

Вильфанд также добавил, что в дальнейшем температура в центре Европейской части России вновь повысится и на 2-3 градуса будет превышать норму. Такая погода простоит до субботы.

При этом ночные температуры будут преимущественно «минусовыми», ожидается от 0 до -5 градусов. Самая холодная ночь ждёт нас в четверг. Синоптики прогнозируют до -9 градусов.