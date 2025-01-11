Вильфанд предупредил об опасных явлениях в 6 округах России из-за тёплой погоды

Аномально тёплая погода в России приводит к опасным и неблагоприятным погодным явлениям, которые в ближайшие дни ожидаются в шести федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Подавляющее большинство прогнозируемых опасных явлений связано с тёплой погодой. В ближайшие дни в Калининградской области ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде снега, с порывами ветра до 24 м/с. В Карелии прогнозируется снег и метель, в Ленинградской области — снег, мокрый снег и дождь. В Московской области и соседних регионах ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица», — сообщил Вильфанд.

Отметим, что Рязанская область — соседний регион для Подмосковья.

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В Татарстане в воскресенье прогнозируется сильная гололедица, осадки во всех фазах. В Республике Коми ожидаются сильные осадки. На Чукотке в период с 11 по 13 января прогнозируются снег, метель и ветер до 27 м/с.

«На юге Западной Сибири ситуация также будет сложной: в Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Хакасии ожидаются снег, мокрый снег, а ветер усилится до 20 м/с», — отметил он.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются и на юге страны. По словам Вильфанда, в Крыму в выходные пройдут сильные дожди, а в понедельник — сильные осадки в виде мокрого снега с его налипанием на провода. В Краснодарском крае прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, образование гололедицы, налипание мокрого снега, а на Черноморском побережье ветер усилится до 20 м/с.