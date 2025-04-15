Вильфанд предупредил об экстремально тёплой погоде

Температура воздуха в Москве на этой неделе будет необычно высокой и приблизится к рекордным значениям. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будут ли побиты рекорды? Возможно. Я этого не исключаю. Но, скорее, температура будет близка к рекордным значениям, а это означает экстремальное тепло», — отметил Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил, что тёплый воздух, поступающий с района Средиземного моря, к середине недели принесёт в западные, центральные и северные регионы европейской части России температуры, характерные для июня — около 20 градусов. В Московском регионе к концу недели ожидается потепление до 20–25 градусов.

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В Рязани по данным Гидрометцентра, 15 апреля будет до плюс 19 градусов, а к выходным воздух прогреется ещё больше — до 22-23 градусов. В понедельник, 21 апреля, ожидается уже до 25 градусов тепла.