Среда, 18 сентября, 2024

Вильфанд назвал день, когда наступит осенняя погода

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Осенняя погода в Москве и области наступит совсем скоро, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью «Ленте.ру» он посоветовал жителям столицы насладиться последними днями лета.

По словам синоптика, в сентябре 2024 года погода сохранялась на летнем уровне благодаря мощному и устойчивому антициклону. Теплая погода продолжится на этой неделе, но изменения в циркуляции воздушных масс постепенно приведут к понижению температуры.

Так, по прогнозу: 18 сентября ожидается 23-25 градусов, 19 сентября — 21-23, 20-го — около 22, 21-го — 19-21, затем температура резко понизится.

«В воскресенье, 22 сентября, с наступлением астрономической осени, произойдет значительное и резкое понижение температуры. В ночь на воскресенье в Москве и области ожидаются ночные температуры от 2 до 7 градусов, а днем — 11-16 градусов. Эти значения близки к многолетним нормам для начала третьей декады сентября. В понедельник ночью температура может даже опуститься до минус 1 градуса, а днем будет всего 10-15 градусов», — сообщил Вильфанд.

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