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Запашный рассказал о первой любви в Рязани

7info
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Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что свою первую любовь он встретил в Рязани. Такое признание он сделал в эфире шоу «Звёзды сошлись» на канале НТВ.

Запашный сообщил, что в детстве сменил более 50 школ, так как вместе с родителями ездил на гастроли. По его словам, в Рязани в то время за десять лет он жил три раза.

Первую любовь дрессировщика звали Аней. Она знала о том, что Эдгард в неё влюблён.

– Помню, втрескался сильно, на свидания её приглашал, – рассказал Запашный.

Позднее, уже во взрослом возрасте, он пригласил свою первую любовь на выступление в рязанском цирке. Анна пришла вместе с семьёй.

Отметим, что в передаче о своей первой любви рассказали также Екатерина Климова, Александр Ревва, Анжелика Варум, Стас Пьеха и другие знаменитости.

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