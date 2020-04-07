В Рязанской области введут спецпропуска на период самоизоляции

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Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий рассказал телеканалу ТКР о выдаче пропусков для перемещения по Рязани.

Пропуска на свободное передвижение по улицам пешим рязанцам будут выдавать по возрастным категориям и в зависимости от цели выхода из дома. Оформить их можно будет либо через портал Госуслуг, либо через единую систему, разработанную областным министерством цифрового развития.

Пока в раздел «Оформление пропуска на передвижение» на сайте областного правительства добавилась строка –  пропуск для волонтёров регионального штаба. Уже к концу этой недели, по словам Беленецкого, может появиться ещё одна –  для физических лиц.

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