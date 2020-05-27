В Рязанской области драка односельчан закончилась увечьями и уголовным делом

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В Рязанской области передано в суд уголовное дело о драке двух односельчан, в ходе которой один из них получил серьёзные травмы. Об этом сообщает телеканал «Город».

Драка произошла в селе Ивановское Старожиловского района в начале июля 2019 года. Один из мужчин ударил другого в лицо, после чего вышел на улицу. Туда же отправился и потерпевший, прихватив с собой нож. Сначала он оскорблял оппонента, а затем замахнулся на него ножом. Обвиняемый выбил нож и несколько раз ударил потерпевшего. При этом у избитого оказалась разорванная селезёнка.

Виновному может грозить до 8 лет лишения свободы.