В Рязани открылся автосалон новых советских машин

В Рязани появился автосалон советских машин. Его в двухэтажном шоуруме открыл один из коллекционеров.
В экспозиции можно увидеть многочисленные «Волги», «Жигули», «Москвичи». Есть машины с минимальным пробегом, а есть и совсем новые. Некоторые машины закрыты тканевыми чехлами советской эпохи.
Видео из автосалона опубликовано на канале Averdrive
Реставрируют машины в ремонтной зоне автосалона. Планируется, что после реставрации их тоже выставят в торговый зал.
О стоимости автомобилей в сюжете не сообщается.
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