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В Рязани обнаружили квартиру из фильмов ужасов

Рязанец рассказал о ситуации, сложившейся в доме №5/1 на улице Станкозаводской. Соответствующий пост появился в паблике Типичная Рязань.

По словам автора, в одной из квартир на первом этаже жилого дома проживают пожилой мужчина, 1935 года рождения, и его сын, 1963 года рождения. В данный момент сын лечится в психбольнице, его отец находится в обычной больнице. Ему поставили диагноз: истощение, обезвоживание, интоксикация организма. Мужчина не видит, он парализован. 

В самой квартире куча мусора, она захламлена, бытовые отходы скидываются прямо в подпол. Жильцы жалуются на сильный запах, а также на клопов, тараканов, крыс и блох. 

– Мы обращались в полицию, прокуратуры, ЖКО, соц. Защиту, Роспотребнадзор. Помощь от них исходит «уклончиво», – написал автор поста, отметив, что пожилого мужчину скоро выпишут из больницы и он вернётся домой. 

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