В Рязани обнаружили квартиру из фильмов ужасов

Рязанец рассказал о ситуации, сложившейся в доме №5/1 на улице Станкозаводской. Соответствующий пост появился в паблике Типичная Рязань.



По словам автора, в одной из квартир на первом этаже жилого дома проживают пожилой мужчина, 1935 года рождения, и его сын, 1963 года рождения. В данный момент сын лечится в психбольнице, его отец находится в обычной больнице. Ему поставили диагноз: истощение, обезвоживание, интоксикация организма. Мужчина не видит, он парализован.



В самой квартире куча мусора, она захламлена, бытовые отходы скидываются прямо в подпол. Жильцы жалуются на сильный запах, а также на клопов, тараканов, крыс и блох.

