В гараже на окраине Рязани обнаружен склад оружия

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В одном из гаражей на окраине Рязани обнаружили целый склад оружия. В оружейном масле и специальных ящиках незаконно хранились 5 автоматов Калашникова, винтовка Мосина, пистолет ТТ, ручная граната РГД и большое количество патронов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Гараж принадлежал мужчине 1976 года рождения, который с 2000 года числился как без вести пропавший. Всё это время он не оплачивал членские взносы в гаражном кооперативе. В результате правление решило вскрыть гаражный бокс и принять его в собственность. Попав внутрь, члены правления обнаружили арсенал из «лихих 90-х» и сообщили об этом в полицию.

Сейчас полицейские и сотрудники ФСБ устанавливают происхождение оружия, а также принимают меры для обнаружения его владельца. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ.