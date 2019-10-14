В центре Рязани танцевали слингомамы

В соцсети появился видеоролик, на котором танцуют молодые мамы с малышами в слингах – так называемые слингомамы. Женщины танцевали на площадках перед памятником Евпатию Коловрату и за памятником Ленину ещё в сентябре. Это был флэшмоб организованный сообществом «Слингомамы Рязани». В группе сообщества ВКонтакте, где и размещено видео, отмечается, что это уже четвёртая подобная акция за год.

– Дорогие мамы, танцуйте! Это очень благотворно сказываемся на вашем эмоциональном состоянии, – призывают организаторы флэшмоба.

Фото Светланы Крючковой