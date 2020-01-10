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В администрации Рязани рассказали, почему убрали льготы на некоторых маршрутах

Льготный проезд на некоторых коммерческих маршрутах убрали, так как они дублируют маршруты муниципального транспорта. Об этом, со ссылкой на администрацию Рязани, сообщает ТКР

В администрации сообщили, что основную нагрузку по перевозке населения, пользующегося господдержкой, должен нести на себе муниципальный транспорт. Из-за этого и убрали льготный проезд в маршрутках.

Например, маршрутка №98 ходит также, как и муниципальный автобус №17, поэтому льготы в ней не действуют. А на маршруте №99 некоторые автобусы перевозят льготников, в некоторых льготы не действуют. Узнать такие машины можно по наклейкам, в дальнейшем их планируют помечать особым образом.

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