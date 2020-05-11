Рязанская библиотека выпустила мультик «Вдохновленные Победой»

-

Сотрудники Центральной детской библиотеки создали мультфильм в рамках патриотического онлайн-конкурса «Вдохновленные Победой», организованного ЦСДБ накануне 75-летия Победы.

Стихотворение Михаила Владимова «Ещё тогда нас не было на свете» читает в мультике пятилетняя победительница конкурса Арина Сидорчикова. Арина – воспитанница студии актерского мастерства «Колибри» при ДК «Приокский» г. Рязани.

«Пусть дети не знают войны!». Так много лет назад написал в своём стихотворении ветеран Великой Отечественной войны, поэт и писатель Михаил Владимов. Родился он 7 ноября 1924 года в Полтаве. Был минометчиком 337 стрелковой дивизии. Прошел боевой путь от предгорий Кавказа до Балкан. Принимал участие в боях за освобождение города Малгобека, в Керченском десанте, в боях за освобождение Болгарии.

Много стихов, рассказов и песен подарил нам ветеран, в них звучит призыв беречь мир! Мультик на его стихотворение подготовлен творческой студией «Икигай» ЦДБ, автор и художник Полина Лихачева.