Появилось видео ДТП с опрокидыванием скорой в центре Рязани

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В интернете появилось видео с моментом ДТП со скорой помощью в центре Рязани. Запись размещена в паблике ДТП | Аварии | Рязань.

Напомним, авария случилась рано утром в понедельник, 25 мая, на перекрёстке улиц Есенина и Грибоедова в Рязани. В результате неё пострадали пять человек. Ранее также сообщалось, что реанимобиль ехал через перекрёсток на запрещающий сигнало светофора с включёнными спецсигналами.

Видео: Илья Мишуров