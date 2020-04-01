Полицейские выявили более 100 рязанцев, нарушивших режим самоизоляции

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За минувшие сутки в Рязани сотрудники полиции выявили более ста человек, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Напомним, по распоряжению губернатора Николая Любимова рязанцы могут покинуть дом в нескольких случаях. Пойти на работу, в магазин, вынести мусор, погулять с домашними животными, если необходима экстренная медицинская помощь. Причина — коронавирус.

Посещение парков и скверов запрещено, но именно там и было выявлено большинство нарушителей.

