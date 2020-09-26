Полицейские обнаружили в Рязанском клубе 26 несовершеннолетних

В пятницу, 25 сентября, сотрудники УМВД России по Рязанской области провели рейд по рязанским клубам. Проверялось соблюдение требований законодательства в сфере розничного оборота алкогольной продукции, режима пребывания иностранных граждан и дорожного движения.

В ночном клубе по адресу улица Введенская, 110 полицейские 26 несовершеннолетних и выявили 19 нарушений миграционного законодательства.

Сотрудниками ГИБДД было выявлено пресечено 7 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, 13 нарушений правил перевозки детей и 30 фактов нарушения ПДД пешеходами.

В субботу и воскресенье проведение оперативно-профилактических мероприятий продолжится.