Парад военной техники в Рязани сняли на видео с высоты

В субботу, 9 мая, в Рязани прошёл парад военной техники. Его сняли на видео, в том числе и с высоты. Запись размещена в группе Рязанской области в соцсети ВКонтакте.
Напомним, военную технику провезли по улицам Рязани, в некоторых местах делались остановки, чтобы люди могли её рассмотреть получше.
Технику Рязанской области передало министерство обороны РФ. Она будет использована для создания первого парка военной техники в регионе. Располагаться он будет в сквере у памятника братству по оружию в посёлке Приокский.
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