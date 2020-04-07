Ольга Щетинкина прокомментировала ход дистанционного обучения в Рязанской области

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина прокомментировала ход дистанционного обучения в регионе. Запись она разместила у себя на странице ВК.

– Уважаемые рязанцы, накануне мы начали дистанционное обучение, – написала Щетинкина. – В сложившихся условиях это вынужденная мера, и, поверьте, как только это станет возможным, мы вернемся к очному образованию.

Мне очень хочется, чтобы вы правильно отнеслись к переходному периоду, поэтому считаю важным пояснить некоторые моменты.