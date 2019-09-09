На детской площадке в Москве поймали змею

Сотрудники ППС ОМВД России по Рязанскому району Москвы помогли поймать змею на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.



Змею на детской площадке у дома на Зарайской улице увидел мужчина. О рептилии он сразу же сообщил в полицию. Полицейские оградили территорию и вызвали сотрудников МЧС, которые и поймали змею. Теперь её передадут в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.



В то же время полицейские устанавливают, как рептилия оказалась на детской площадке и ищут её хозяина.

