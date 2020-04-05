Игорь Мурог высказал готовность помочь пожилым людям, находящимся в самоизоляции

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В воскресенье, 5 апреля, депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского Политеха Игорь Мурог посетил колл-центр для поддержки и координирования помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. В нём начали работать студенты Политеха – как первокурсники, так и без пяти минут выпускники. 

– Я всегда говорил и буду говорить, что пока мы едины – мы непобедимы. Мы победим и эту болезнь, потому что наши люди готовы в трудное время объединиться и помогать тем, кто в этом нуждается, – сказал Игорь Мурог. 

Он поблагодарил студентов и выразил готовность также побыть волонтёром.

– И как депутат, и как просто неравнодушный человек, я готов побыть волонтёром, оказать помощь нашим жителям, которые попали в трудную ситуацию. Те заявки, которые будут адресованы мне, я в ближайшее время отработаю, – сказал он.

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