Видео с дракой на костромской дороге собрало полтора миллиона просмотров в TikTok

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В социальной сети TikTok стало популярным видео разборок на дороге в Костромской области, пишет портал «Kostroma.Today».

Ранее водитель хотел объехать огромную пробку по обочине по пути в поселок Караваево. Ему помешала машина, из которой вышли пятеро мужчин и набросились на автомобилиста с кулаками.

«Я не пойму, а в чем проблема? Может человек ехать по обочине – пусть едет», – возмущаются костромичи.

Сообщается, что ролик посмотрели уже полтора миллиона раз. Ему оставили ему почти 30 тысяч лайков.