Вице-губернатором Рязанской области станет чиновник из АП — СМИ

Новым вице-губернатором Рязанской области станет Михаил Семёнов, сотрудник администрации президента России. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает «Новая газета Рязань».
Место вице-губернатора вакантно после увольнения Игоря Грекова.
По данным СМИ, Семёнов возглавлял департамент Управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Республиками Абхазия и Южная Осетия. Имеет чин действительного государственного советника РФ 3-го класса.
Журналисты предполагают, что из-за приезда Семёнова перенесено на 17 часов сегодняшнее заседание правительства.