10.9 C
Рязань
Вторник, 7 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВласть

Вице-губернатором Рязанской области станет чиновник из АП — СМИ

7info
Вице-губернатором Рязанской области станет чиновник из АП — СМИ
На фото Михаил Семёнов справа.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Новым вице-губернатором Рязанской области станет Михаил Семёнов, сотрудник администрации президента России. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает «Новая газета Рязань».

Место вице-губернатора вакантно после увольнения Игоря Грекова.

По данным СМИ, Семёнов возглавлял департамент Управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Республиками Абхазия и Южная Осетия. Имеет чин действительного государственного советника РФ 3-го класса.

Журналисты предполагают, что из-за приезда Семёнова перенесено на 17 часов сегодняшнее заседание правительства.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]