ВИЧ-инфекция – что это означает?

Одним из инфекционных заболеваний, которое приводит в ужас людей, является заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Если поставлен такой диагноз, как изменится жизнь? Об этом рассказала специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Васильевна Евстигнеева.

Первое, что нужно сделать, постараться узнать об этой болезни всё: симптомы, лечение, поведение, свои права и обязанности. Закон предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение ВИЧ статья 122 УК РФ.

А дальше заботиться о своем здоровье больше чем, если бы не имели такого диагноза.

В центре, в котором Вас поставят на учет, и где будете получать лекарства, Вы должны выполнять все рекомендации врача и регулярно посещать его, где Вас будут информировать о состоянии организма.

Все виды зависимостей: наркотики, алкоголь, курение должны остаться в прошлом, если человек собирается жить, так как жизнь и зависимости несовместимы. Полноценное питание, содержащие все нутриенты, в которых нуждается организм – просто обязательны. Сон — важный компонент здорового образа жизни. Во время сна синтезируются цитокины — низкомолекулярные белки, участвующие в иммунном ответе, вырабатываются Т-лимфоциты- клетки, борющиеся с вирусами. Физическая нагрузка должна быть согласно возраста и возможностей. Свежий воздух в достаточном количестве, прогулки каждый день в любую погоду.

Заботиться нужно не только о себе, но и своем половом партнере. В Ваших силах не допустить, чтобы Ваш половой партнер заразился ВИЧ-инфекцией. Избежать заражения можно, если при каждом половом контакте пользоваться презервативом.

Ваши родные, друзья, соседи не должны знать о Вашем диагнозе. При бытовом общении заразиться невозможно, поэтому не стоит информировать людей, дабы избежать проблем. Человеческий фактор всегда присутствует. ВИЧ-инфекция – не повод отказаться от своих планов и интересов, от учебы, работы и развлечений.

Но если возникает потребность в медицинских процедурах, то Вы обязаны оповестить медработника о своем диагнозе.

Сегодня ВИЧ-инфекция относится к инфекционным неизлечимым болезням. Поэтому на первый план в отношении этой инфекции выходят профилактические мероприятия и максимально ранняя диагностика, позволяющая лечить зараженных людей и продлевать им жизнь. В противном случае наступает последняя стадия ВИЧ инфекции – СПИД, и человек умирает.