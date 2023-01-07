7info7 07.01.2023 11:58 Вице-губернатор Артём Бранов встретил Рождество в Касимовском районе На главнуюНовости РязаниВласть Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов встретил Рождество Христово в Касимовском районе. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте. – Рождество встретил в уютной и светлой церкви святой Троицы в селе Китово Касимовского района, – пишет он. Также в своём посте он обратился к верующим рязанцам: – Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, в дома приходят только благие вести, каждый день переполняется радостью и стремлением сделать всё вокруг лучше! Здоровья, счастья и добра! С Рождеством Христовым! Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2