Суббота, 7 января, 2023
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Вице-губернатор Артём Бранов встретил Рождество в Касимовском районе

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Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов встретил Рождество Христово в Касимовском районе. Об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте.

– Рождество встретил в уютной и светлой церкви святой Троицы в селе Китово Касимовского района, – пишет он.

Также в своём посте он обратился к верующим рязанцам:

– Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, в дома приходят только благие вести, каждый день переполняется радостью и стремлением сделать всё вокруг лучше! Здоровья, счастья и добра! С Рождеством Христовым!

Вице-губернатор Артём Бранов встретил Рождество в Касимовском районе

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