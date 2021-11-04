Ветеринар рассказал, как определить коронавирус у домашнего питомца

Ветеринар медицинского сервиса «СберЗдоровье» рассказал, как можно определить наличие COVID-19 у домашнего любимца. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, о заболевании у кошек и собак могут говорить такие признаки, как: чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость и тяжелое дыхание.

При этом отмечается, что животные, как правило, подхватывают коронавирус при длительном контакте с заражённым человеком. Чтобы точно поставить диагноз, следует обратиться в ветклинику, где у питомца возьмут мазок.

Специалист добавил, что также существует «кошачий» коронавирус, который, несмотря на название, не имеет отношения к COVID-19. Он наблюдается у многих кошек и не является опасным, но иногда приводит к развитию инфекционного перитонита и энтерита.