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Четверг, 4 ноября, 2021
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Ветеринар рассказал, как определить коронавирус у домашнего питомца

Александр Ильин

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Ветеринар медицинского сервиса «СберЗдоровье» рассказал, как можно определить наличие COVID-19 у домашнего любимца. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, о заболевании у кошек и собак могут говорить такие признаки, как: чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость и тяжелое дыхание. 

При этом отмечается, что животные, как правило, подхватывают коронавирус при длительном контакте с заражённым человеком. Чтобы точно поставить диагноз, следует обратиться в ветклинику, где у питомца возьмут мазок. 

Специалист добавил, что также существует «кошачий» коронавирус, который, несмотря на название, не имеет отношения к COVID-19. Он наблюдается у многих кошек и не является опасным, но иногда приводит к развитию инфекционного перитонита и энтерита.

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