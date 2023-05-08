Ветерана Великой Отечественной войны Александру Михайловну Тимошину поздравили с Днём Победы

Александра Михайловна Тимошина родилась и выросла в селе Шереметьево Ряжского района, откуда в 1942 году ее призвали в армию. 20-летняя Александра была распределена в 78 инженерно-аэродромный батальон. Личный состав занимался строительством и маскировкой запасных аэродромов. Уровень секретности был самый высокий, потому все работы велись по ночам, жить приходилось в землянках в лесу.

После войны Александра Тимошина вернулась в Рязань, 20 лет проработала на железной дороге дежурной стрелочного перевода на станции Лесок.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Сергей Дмитров поздравил Александру Михайловну с Днем Победы и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа, поблагодарил за бесценный подвиг, подаренную мирную жизнь и вручил памятные подарки. Он также отметил самоотверженную работу железнодорожников на фронте и в тылу.

– Железнодорожники, которые участвовали в Великой Отечественной Войне внесли свой вклад в восстановление структуры железнодорожного транспорта, эти люди совершали героические трудовые поступки, благодаря им железная дорога смогла обеспечить в годы войны передислокацию эшелонов, эвакуацию людей, без железной дороги было бы сложно одержать победу. Нам важно помнить и знать тех людей, которые участвовали в боевых действиях и поддерживали инфраструктуру железной дороги в годы Великой Отечественной Войны, — подчеркнул Сергей Дмитров.

Галина Борисовна Тимошина, дочь Александры Михайловны, помнит всё, что рассказывала ее мама о войне:

Когда ее призвали в армию, одежду и обувь девушкам выдали очень больших размеров, сапоги на мужскую ногу — размер 45, наверное, на ее 36, несколько недель ходили как в балахонах, пока не пошили новую одежду. Дисциплина была очень строгой. Девушки находились под бдительным присмотром. Когда они ложились спать, их пересчитывали по ногам.

Галина Борисовна рассказывает, что мама была самой красивой в батальоне и хорошо пела, ее

называли «наша краса и гордость».

Годы все дальше уносят от нас события самой тяжелой и кровопролитной войны в истории человечества, но память жива, и бесценна каждая встреча с ветеранами Великой отечественной войны, которые не понаслышке знают о тех тяжелых и героических для нашего народа годах.