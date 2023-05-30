Ветеран Великой Отечественной войны из Рязани Анатолий Ракитин отметил 100-летие

30 мая участнику Великой Отечественной войны из Рязани Анатолию Ракитину исполнилось 100 лет. С днём рождения ветерана поздравила начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Инна Монахова. Юбиляру вручили поздравление от президента РФ Владимира Путина, подарок и цветы с пожеланиями крепкого здоровья и бодрости духа.

Анатолий Михайлович рассказал о своем славном боевом и трудовом пути. Сразу после окончания школы он был призван в армию и направлен в Ленинградское военное училище связи. В 1942 году Анатолию Михайловичу было присвоено звание лейтенанта, после чего он был отправлен на фронт.

Анатолий Михайлович воевал на Северо-Западном, Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах. Затем был переведен на 1-й Украинский фронт. Войну закончил 11 мая 1945 года в Праге. После войны служил на Сахалине и под Ленинградом. В 1970 году вернулся в свой родной город Рязань. Здесь он работал на радиозаводе, на «Красном знамени».

Анатолий Михайлович награжден двумя Орденами Красного Знамени, Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За Боевые Заслуги».