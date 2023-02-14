Вторник, 14 февраля, 2023
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Весна 2023 года станет самым опасным периодом для одного знака зодиака

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Известный астролог Василиса Володина убеждена: весна 2023 года станет опасным периодом для представителей одного из знаков зодиака. Им Володина советует избрать тактику «тише едешь, дальше будешь» и стараться на форсировать жизненные события.

Речь идёт об Овнах. Им крайне важно предстоящей весной предостеречь себя от необдуманных поступков. В апреле негативным образом на Овнов повлияет солнечное затмение. В период его прохождения важно несколько раз подумать, прежде чем совершать меняющие их судьбу поступку.

Ещё одним непростым периодом для Овнов станет май. В мае им не стоит сорить деньгами, так как есть риск остаться без копейки в кошельке.

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