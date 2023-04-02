spot_img
Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Весенние полевые работы стартовали в 9 районах Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах 9 районов Рязанской области начались весенние полевые работы.

По оперативным данным на 31 марта, в регионе подкормлено 12 тысяч гектаров озимых культур (4% к посевной площади) и 5,5 тысяч гектаров многолетних трав (9%). Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Активнее всего работы ведут в Ряжском и Александро-Невском районах. Все необходимые ресурсы у аграриев есть – техника, топливо, удобрения и семена. Для возможного пересева части озимых есть запас дополнительных объёмов семян яровых культур.

Под урожай 2023 года в Рязанской области посеяно 325 тысяч гектаров озимых зерновых культур. В феврале поводом для беспокойства стала ледяная корка на полях. В конце марта она растаяла под влиянием резкого потепления и дождей. После возобновления вегетации растений специалисты получат данные о перезимовке озимых.

Яровые культуры в Рязанской области начнут сеять в середине апреля.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации