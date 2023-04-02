Весенние полевые работы стартовали в 9 районах Рязанской области

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах 9 районов Рязанской области начались весенние полевые работы.

По оперативным данным на 31 марта, в регионе подкормлено 12 тысяч гектаров озимых культур (4% к посевной площади) и 5,5 тысяч гектаров многолетних трав (9%). Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Активнее всего работы ведут в Ряжском и Александро-Невском районах. Все необходимые ресурсы у аграриев есть – техника, топливо, удобрения и семена. Для возможного пересева части озимых есть запас дополнительных объёмов семян яровых культур.

Под урожай 2023 года в Рязанской области посеяно 325 тысяч гектаров озимых зерновых культур. В феврале поводом для беспокойства стала ледяная корка на полях. В конце марта она растаяла под влиянием резкого потепления и дождей. После возобновления вегетации растений специалисты получат данные о перезимовке озимых.

Яровые культуры в Рязанской области начнут сеять в середине апреля.