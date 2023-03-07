Верущие встретили ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы в Рязанском кремле

Рано утром во вторник, 7 марта, верующие из разных районов Рязани приехали в кафедральный собор Рождества Христова встретить святыню — ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы.

Торжественную встречу возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Об этом сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

В Рязань ковчег прибыл по молодёжной просветительской программе Синодального отдела по делам молодёжи «Духовная связь». Эта святыня ранее уже бывала в Рязани — в ноябре 2019 года. В соборе во время пребывания святыни будут находиться добровольцы, которые помогают всем приходящим и рассказывают им о почитании Божией Матери.

Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные бездетные семьи. По молитвам к Царице Небесной многие женщины сумели избавиться от бесплодия.

Поклониться святыне в Рязани можно до 11 марта. Каждый день перед ней будут совершаться молебны с чтением канона Пресвятой Богородице в 12, 14 и 16 часов.