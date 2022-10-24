Вернувшегося со спецоперации военного расчленили во время застолья в Якутске

Стражи порядка задержали двух жителей Якутска, которых подозревают в убийстве участника спецоперации на Украине, сообщает телеграм-канал Подъем.

По предварительной версии, военный недавно вернулся с фронта. Он познакомился с двумя мужчинами – им 23 и 31 год.

Приятели решили устроить застолье. Они выпили с новым знакомым бутылку водки, после чего между собутыльниками произошел конфликт. В итоге злоумышленники убили военнослужащего, разрубили тело, разложили по пакетам и вынесли на мусорку.

Останки обнаружили в мусоровозе и в квартире убийц. Им предъявлено обвинение.

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