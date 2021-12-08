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Среда, 8 декабря, 2021
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Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

7info

Верховный суд разрешил накладывать штрафы на нарушителя масочного режима без проведения расследования и назначения экспертизы. Достаточно протокола и фотографии, запечатлевшей нарушителя, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение ВС принял, рассмотрев жалобу владельца продуктового магазина из московского района Люблино. Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за того, что у продавца не было маски.

Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда. Он предполагал, что должна была быть назначена экспертиза фотоматериалов, опрошены понятые.

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Суд встал на сторону наложившей штраф управы, отметив, что в данном случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».

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