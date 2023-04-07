Вербное воскресенье 2023: расписание служб в храмах Рязани

9 апреля православные христиане отметят один из главных православных праздников — Вход Господень в Иерусалим. В народной традиции торжество называют Вербным Воскресеньем из-за обычая освящать в этот день веточки вербы.

7info публикует расписание богослужений в храмах Рязани 9 апреля.

Борисо-Глебский собор, улица Сенная, 32

6.00 — Часы, ранняя Божественная литургия

8.00 — Часы, Божественная Литургия

Храм в честь иконы «Всецарица», улица Семашко, 3с2

07.00 — Часы, Божественная литургия

08.30 — Водосвятный молебен

09.00 — Часы, Божественная литургия

Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру), улица Петрова, 14

07.45 — начало исповеди

09.00 — божественная литургия

Вознесенский храм, улица Вознесенская, 26а

08.00 — Божественная литургия

Храм сретения Господня, площадь Новаторов, 1а

06.30 — Ранняя божественная литургия, водосвятный молебен

09.00 — Божественная литургия

В этот день в храме состоится молебное пение воинам, идущим на брань.

Храм Великомученицы Екатерины, улица Маяковского, 48

06.40 — Часы, литургия свт. Иоанна Златоуста

08.30 — Часы свт. Иоанна Златоуста

Николо-Ямской храм, улица Циолковского, 8

06.16 — Ранняя божественная литургия

08.00 — Молитвы утренние ко святому причастию, Литургия

Иоанно-Кронштадский храм, улица Татарская, 72

06.30 — Ранняя божественная литургия

08.20 — Водосвятный молебен

09.00 — Часы, литургия

Казанская церковь, посёлок Солотча, улица Казанская, 2а

7.15 — Молебен с водосвятием

7.45 – Часы

8.00 — Божественная литургия

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Мервино, улица Советская, 57а

06.30 — Ранняя божественная литургия и исповедь

09.00 — Поздняя божественная литургия

Преображенский храм, улица Колхозная, 1а

08.00 — Водосвятный молебен

08.30 — Исповедь

08.30 — Часы, литургия

Храм Рождества Богородицы, посёлок Дягилево, улица Шаповская, 72а

08.00 — Исповедь

08.30 — Часы, литургия

Александро-Невский храм, улица Новосёлов, 33в

08.00 — Божественная литургия

Храм Матроны Московской, посёлок Соколовка, улица 1-я Прудная

08.00 — Божественная литургия