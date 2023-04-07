Вербное воскресенье 2023: расписание служб в храмах Рязани

9 апреля православные христиане отметят один из главных православных праздников — Вход Господень в Иерусалим. В народной традиции торжество называют Вербным Воскресеньем из-за обычая освящать в этот день веточки вербы.
7info публикует расписание богослужений в храмах Рязани 9 апреля.
Борисо-Глебский собор, улица Сенная, 32
6.00 — Часы, ранняя Божественная литургия
8.00 — Часы, Божественная Литургия
Храм в честь иконы «Всецарица», улица Семашко, 3с2
07.00 — Часы, Божественная литургия
08.30 — Водосвятный молебен
09.00 — Часы, Божественная литургия
Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру), улица Петрова, 14
07.45 — начало исповеди
09.00 — божественная литургия
Вознесенский храм, улица Вознесенская, 26а
08.00 — Божественная литургия
Храм сретения Господня, площадь Новаторов, 1а
06.30 — Ранняя божественная литургия, водосвятный молебен
09.00 — Божественная литургия
В этот день в храме состоится молебное пение воинам, идущим на брань.
Храм Великомученицы Екатерины, улица Маяковского, 48
06.40 — Часы, литургия свт. Иоанна Златоуста
08.30 — Часы свт. Иоанна Златоуста
Николо-Ямской храм, улица Циолковского, 8
06.16 — Ранняя божественная литургия
08.00 — Молитвы утренние ко святому причастию, Литургия
Иоанно-Кронштадский храм, улица Татарская, 72
06.30 — Ранняя божественная литургия
08.20 — Водосвятный молебен
09.00 — Часы, литургия
Казанская церковь, посёлок Солотча, улица Казанская, 2а
7.15 — Молебен с водосвятием
7.45 – Часы
8.00 — Божественная литургия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Мервино, улица Советская, 57а
06.30 — Ранняя божественная литургия и исповедь
09.00 — Поздняя божественная литургия
Преображенский храм, улица Колхозная, 1а
08.00 — Водосвятный молебен
08.30 — Исповедь
08.30 — Часы, литургия
Храм Рождества Богородицы, посёлок Дягилево, улица Шаповская, 72а
08.00 — Исповедь
08.30 — Часы, литургия
Александро-Невский храм, улица Новосёлов, 33в
08.00 — Божественная литургия
Храм Матроны Московской, посёлок Соколовка, улица 1-я Прудная
08.00 — Божественная литургия
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