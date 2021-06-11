Вера Брежнева опубликовала фото в купальнике

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Известная певица, исполнительница нетленки «А солнце светит всем» порадовала подписчиков новым фото.

На снимке, который она опубликовала в своем аккаунте, певица облачилась ы белый сплошной купальник.

Образ дополнила ярко-красная помада. Свежий образ сексуальной экс-солистки «ВИА Гры» порадовал поклонников.

В последнее время Брежнева была излишне худа и стала терять прежние, будоражащие зрителей формы.

Сейчас певица набрала несколько килограмм и снова блестяще выглядит ,несмотря на свой 40-летний возраст.