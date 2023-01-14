Венера раздаёт подарки: с 15 января три знака зодиака обретут счастье

Сразу несколько представителей зодиакального круга станут любимчиками Венеры с 15 января. Всё дело в том, что во второй половине месяца планета совершит сразу несколько благоприятных аспектов.

Как пишет издание 7дней.ру, Венера 15 января вступает во взаимодействие с Ураном, который сейчас находится в знаке Тельца. Это время примечательно тем, что большинство полезных открытий было совершено в период этого аспекта. Венера способна в это время встряхнуть человека, зарядить жизненной энергией, вдохновить на плодотворную работу, обучение, творчество. Есть возможность пересмотреть старые интересы в сфере работы, отношений.

22 января Венера соединится с Сатурном. Это период, когда проще будет добиться составленных перед собой целей. Спектр внимания будет смещаться к карьере, финансам. Есть шанс улучшить своё благосостояние. Однако не у всех получится воспользоваться всеми благами аспектов Венеры. Кому в этот период повезёт больше всего?

Благодать Венеры почувствуют на себе Близнецы. У них появится возможность улучшить отношения в коллективе, наладить рабочий процесс с коллегами. Близнецам можно не боятся брать на себя чуть больше обязанностей и задач, чем обычно. Сил хватит на всё.

Особый ораторский талант в период с 15 января откроют в себе Овны. Благодаря наземному обаянию, прекрасному подарку от Венеры, представителям этого знака удастся убедить в правоте своей позиции каждого окружающего.

Благодаря воздействию Венеры способность концентрироваться на работе получат Водолеи. С 15 января они смогут довести до точки много дел. Также Водолеи смогут улучшить свои взаимоотношения со второй половинкой. Для этого не придётся делать слишком много – достаточно одного разговора.