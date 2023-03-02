Великий Пост 2023 года: особенности богослужения 3 марта, что нельзя и можно есть

Пятый день Великого Поста приходится в 2023 году на 3 марта. 7info предлагает разобраться, какие молитвенные правила существуют для этого дня и что запрещается и разрешается есть постящимся.

В этот день осуществляется Литургия Преждеосвященных Даров. Эта великопостная служба представляет собой вечерню с причащением мирян, поэтому в некоторых храмах, следуя древней традиции, её совершают во второй половине дня. Посетить это удивительное богослужение могут те, кто утром занят на работе или учёбе.

Отметим, что пятница — день строгого воздержания в течение всего года, за исключением сплошных седмиц. Поэтому и в период Четыредесятницы в этот день принято усиливать пост. В случае совершения Преждеосвященной литургии вечером причастники обычно держат евхаристический пост с полудня, то есть в течение как минимум шести часов (некоторые воздерживаются от еды и питья весь день, но прежде чем брать на себя такой аскетический подвиг, нужно оценить свои реальные возможности и физическое состояние).