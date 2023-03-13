Понедельник, 13 марта, 2023
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Ведущая Барановская пообещала приехать в Кострому в «чудовищное» общежитие

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Известная телеведущая Юлия Барановская собралась приехать в Кострому, чтобы увидеть одно из городских общежитий, сообщило региональное отделение «Народного фронта».

Так она отреагировала на жалобу жителей аварийного здания на улице Ткачей. Костромичи рассказали, что дом разваливается и может рухнуть в любой момент.

«Я много видела аварийного жилья, мы много лет занимаемся этим на программе «Мужское/Женское». Но это чудовищное общежитие. Я не знаю, как это можно жильем назвать», – призналась Барановская.

По ее словам, российские дети не должны жить в таких условиях.

Ведущая пообщалась с жильцами проблемного дома на стриме и заверила, что приедет в город, чтобы обсудить ту проблему лично губернатором Сергеем Ситниковом, если костромичей не переселят из «сарая». Сейчас чиновники ищут им более безопасные квартиры.

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