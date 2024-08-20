Вторник, 20 августа, 2024

«Ведомости»: Зарплаты водителей большегрузов в России растут рекордными темпами

Автор: 7info

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Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Зарплаты водителей грузовых автомобилей в России показали рекордный рост в первом полугодии этого года, увеличившись на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию сервиса HeadHunter и ассоциации «Автогрузэкс», о котором пишут «Ведомости», медианная зарплата водителей достигла 131 000 рублей, что является самым значительным приростом среди более чем 100 профессий. Для сравнения, рост зарплат по другим специальностям не превысил 60%.

В исследовании были проанализированы 174 профессии, включая кладовщиков, разнорабочих, официантов, коммерческих директоров, электриков и другие. Водители грузовых автомобилей заняли 23-е место по уровню оплаты труда.

В пятерку лидеров по заработным платам в России вошли DevOps-инженеры (250 000 руб.), руководители групп разработки (214 000 руб.), специалисты по работе с данными (197 000 руб.), коммерческие директора (184 000 руб.) и системные аналитики (180 000 руб.).

По данным «Автогрузэкса», наиболее острый дефицит водителей наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Транспортные компании подтвердили «Ведомостям» тенденцию резкого роста зарплат водителей с начала года.

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