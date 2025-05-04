Вечное противостояние: чай и кофе, плюсы и минусы напитков

Чай или кофе? С какого напитка начать свой день? Что полезнее? Поклонники кофе с недоверием смотрят на фанатов чая — и наоборот. О свойствах двух напитков рассказал «The Voice».

Оба напитка содержат кофеин и оба полезны для здоровья, особенно в натуральном виде, т. е. без сахара и ароматизаторов. Оба напитка могут быть частью диеты, при условии, что человек чувствует себя хорошо.

Кофе — долгая жизнь и хорошая память

Кофе помогает избежать хронических болезней, как диабета и проблем с печенью. Исследование с участием 500 тысяч человек, проводимое на протяжении 10 лет, показало, что чем больше кофе пьют люди, тем меньше у них шансов умереть раньше.

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Кроме того, кофе улучшает память и функции мозга. Если пить до трех чашек в день, риск болезни Альцгеймера снижается на 65%. Также утренняя чашка кофе улучшить эмоциональный настрой человека.

Вызывает ли кофе рак?

Судья штата Калифорния потребовал от производителей кофе маркировать продукт как канцерогенный из-за акриламида, который обнаружен в жареных бобах какао. Он «замечен» в провоцировании роста раковых клеток у крыс. Ученые, однако, считают, что поводов для волнения нет. Кофе также содержит полифенолы и антиоксиданты, которые препятствуют воспалениям в организме и развитию некоторых видов рака: шейки матки и колоректального.

Чай — улучшение иммунитета и прочности костей

Репутация чая намного лучше кофе. Постоянное его употребление связано с похудением, улучшением функций иммунной системы, снижением риска инфаркта. Кроме того, у любителей чая немного прочнее кости и меньше риск их сломать. Чай помогает работе мозга и расслаблению организма. В зеленом чае содержится аминокислота L-теанин, которая способствует тому, что человек успокаивается и слабее реагирует на стресс.

Чай обладает противовоспалительным действием: антиоксидантов в нем больше, чем в кофе.

Минусы чая и кофе

Главный минус обоих напитков — кофеин. Он влияет на многие процессы в организме. Например, активирует нервную систему, и человек становится гиперактивным, повышает давление и пульс, вызывает дискомфорт в желудке. Считается, что люди, которые потребляют более 400 мг кофеина в день, находятся в зоне риска по здоровью. В стандартной чашке кофе — 92 мг кофеина, в чашке черного чая — 47 мг, зеленого чая — 29 мг. Особенно важно следить за этим людям, у которых есть хронические заболевания, а также беременным.