26.7 C
Рязань
Понедельник, 4 июля, 2022

ВЦИОМ: Каждый четвёртый россиянин каждую неделю ходит в гости

spot_img
Татьяна Проводина

ВЦИОМ: Каждый четвёртый россиянин каждую неделю ходит в гости

Photo by form PxHere

25% россиян ходят в гости еженедельно.

ВЦИОМ представил результаты опроса о том, ходят ли россияне в гости и о чём обычно разговаривают с друзьями и знакомыми.

В целом жители страны предпочитают принимать гостей — так ответили 45% респондентов, а ходить в гости — 34%.

Женщины вдвое чаще мужчин обсуждают в гостях детей — 68%, болезни — 33%. А мужчины предпочитают обсуждать технику и автомобили — 35%.

Исследование опровергло миф о том, что цифровизация сокращает живое человеческое общение. Три 30 лет жители России не стали встречаться реже с друзьями и близкими. В 2022 году 62% наших сограждан бывают в гостях каждый месяц.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7