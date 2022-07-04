ВЦИОМ: Каждый четвёртый россиянин каждую неделю ходит в гости

25% россиян ходят в гости еженедельно.

ВЦИОМ представил результаты опроса о том, ходят ли россияне в гости и о чём обычно разговаривают с друзьями и знакомыми.

В целом жители страны предпочитают принимать гостей — так ответили 45% респондентов, а ходить в гости — 34%.

Женщины вдвое чаще мужчин обсуждают в гостях детей — 68%, болезни — 33%. А мужчины предпочитают обсуждать технику и автомобили — 35%.

Исследование опровергло миф о том, что цифровизация сокращает живое человеческое общение. Три 30 лет жители России не стали встречаться реже с друзьями и близкими. В 2022 году 62% наших сограждан бывают в гостях каждый месяц.