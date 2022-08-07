ВЦИОМ: 90% россиян испытывают усталость

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса по теме усталости.

«С разной периодичностью усталость испытывают 88%, среди молодёжи 18–34 лет — абсолютное большинство: 96–97%», – отмечается в сообщении.

Каждый день с состоянием усталости сталкивается треть жителей страны. Опрошенные ВЦИОМ заявили, что главная причина усталости — работа.

Ежедневная усталость беспокоит больше женщин — 34% против 27% у мужчин. Причина этого – разнообразие ролевых моделей, совмещение работы, быта и воспитания детей.

Также россияне стали чувствовать себя моложе.

В 81-65% случаев 18-34-летние жители России относят себя к молодёжи. Представителем старшего поколения назвал себя каждый третий гражданин старше 60 лет, а пожилым — 18%. Отмечается, что после 35 лет жители страны склонны занижать свой биологический возраст, оставаясь молодыми душой.