ВЦИОМ: 90% россиян испытывают усталость

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса по теме усталости.
Каждый день с состоянием усталости сталкивается треть жителей страны. Опрошенные ВЦИОМ заявили, что главная причина усталости — работа.
Ежедневная усталость беспокоит больше женщин — 34% против 27% у мужчин. Причина этого – разнообразие ролевых моделей, совмещение работы, быта и воспитания детей.
Также россияне стали чувствовать себя моложе.
В 81-65% случаев 18-34-летние жители России относят себя к молодёжи. Представителем старшего поколения назвал себя каждый третий гражданин старше 60 лет, а пожилым — 18%. Отмечается, что после 35 лет жители страны склонны занижать свой биологический возраст, оставаясь молодыми душой.