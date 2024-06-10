Понедельник, 10 июня, 2024

Вассерман рассказал, когда и кто ликвидирует Зеленского

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президента Украины Владимира Зеленского обязательно уберут его западные партнёры, считает эрудит Анатолий Вассерман. В интервью «Московскому комсомольцу» он усомнился, что Зеленскому спокойно дадут дожить свой век в Америке или западной Европе.

Эксперт уверен, что возможность убийства Зеленского была всегда, но его наниматели ждут, пока политик соберёт на себя достаточную долю негатива. Многие процессы, происходящие в Украине, потом можно будет списать именно на её президента.

Кроме того, Владимир слишком много знает о деятельности Байдена и его сына. Шантаж — дело обоюдоострое, отмечает Вассерман.

— С одной стороны, ты можешь требовать от шантажируемого довольно много. А с другой стороны, он может прийти к выводу, что тебя дешевле убить, чем прокормить, — заявил эрудит.

Вассерман предполагает, что Зеленского могут убрать, когда Трамп выиграет выборы в США, но администрация Байдена ещё будет сохранять полномочия.

— И не только его, чтобы их всех потом сложнее было судить. Поскольку один из ключевых свидетелей будет убран, — заявил Анатолий.

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