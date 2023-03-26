Планета Марс переходит в знак Рака. Для Марса – такое положение далеко не самое лучшее, однако это не значит, что людей ждут одни только беды и несчастья. В своём гороскопе на 26 марта популярный астролог Василиса Володина оценила плюсы и минусы события.

– Марс, планета спортсменов и предпринимателей, переходит в Рак. Положение для боевого Марса не самое лучшее, но хорошая новость все же есть. Семья и дом становятся главными «пинателями», помогая свернуть горы. Ну или хотя бы продажи запустить, – говорит Володина.

Астролог отмечает: стоит обратить в это время внимание на проявление лени. Возможно, она даёт повод задуматься, ради кого и ради чего вы что-либо делаете.

Не стоит забывать о визуализации своих мечтаний:

– Мечтаете построить дом, чтобы растить детей на природе? Разместите перед глазами счастливые лица детей в деревне и свершения не заставят ждать, – советует Володина.