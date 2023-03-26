Планета Марс переходит в знак Рака. Для Марса – такое положение далеко не самое лучшее, однако это не значит, что людей ждут одни только беды и несчастья. В своём гороскопе на 26 марта популярный астролог Василиса Володина оценила плюсы и минусы события.
Астролог отмечает: стоит обратить в это время внимание на проявление лени. Возможно, она даёт повод задуматься, ради кого и ради чего вы что-либо делаете.
Не стоит забывать о визуализации своих мечтаний:
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